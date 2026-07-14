7月10日に放送された『それSnow Manにやらせて下さい』3時間スペシャル。番組企画「それスノフレンドパーク」第6弾が行われ、Snow Man、蒼井優（40）率いる新ドラマ『Tシャツが乾くまで』チーム、歴代王者が集結した「芸人チャンピオン」チームによるアトラクション対決が繰り広げられた。番組では進行役の“支配人”をSnow Man・深澤辰哉（34）、“副支配人”を南海キャンディーズ・山里亮太（49）が務めたが、特に注目が集まった