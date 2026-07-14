福岡県議会の議長ポストを巡る金銭授受の問題で、告発した県議が公開した音声データが「幹部のものとほぼ一致した」との鑑定結果を受け、服部県知事は「真実を明らかにすべき」と述べた。福岡県議会の吉松源昭県議は、議長就任を巡り、自民党県議団の幹部らに、あわせて2千万円以上を支払ったと証言している。吉松県議は、幹部の1人である中尾正幸県議から「現金の受け渡しを指示された」という音声を録音、しかし中尾県議本人はこ