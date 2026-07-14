ジャガーランドローバーの日本法人は14日、運転席のエアバッグの部品に不具合があるとして、ランドローバーブランドの「DEFENDER110」や「レンジローバー」など11車種計2万5005台（2019年10月〜26年4月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、設計に問題があり、振動などで部品が摩耗して腐食し、衝突時にエアバッグが開かない恐れがある。腐食防止剤を塗って対応する。