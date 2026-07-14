〈ジェットエンジン並みに炎が噴射している〉〈衝撃的だ。こんな激しい火事を見たことがない！〉──映像では、建物から黒煙が立ち上った直後、出入り口から巨大な炎が水平方向に噴き出し、逃げ惑う人々が映っていた。【写真を見る】出入り口から噴き出す巨大な炎逃げ惑う人々の様子現地時間7月12日、タイの首都・バンコクにある人気パブで大規模な火災が発生した。当局によると、少なくとも27名が死亡、73人が負傷し、うち25