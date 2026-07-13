有吉弘行の意味深なX投稿が話題になるなか、7月12日放送のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN、以下『サンドリ』）で、今、物議を醸している芸人間のトラブルに怒りをあらわにしたことが波紋を広げている。「有吉さんは7月11日、Xで《マジの方だったんだ。軽蔑―♪》と投稿しました。具体的に何を指すのか明かしませんでしたが、鬼越トマホーク・良ちゃんとアンジャッシュ・渡部建さんをめぐる騒動が起きていた