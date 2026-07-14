オリエンタルランドが運営する東京ディズニーランドや東京ディズニーシーのチケットの上限価格を10月から引き上げることがわかりました。【映像】引き上げ後のチケット上限価格オリエンタルランドでは、需要に応じて価格が変わる変動価格制度を導入しています。「1デーパスポート」は7900円から1万900円の間で価格が設定されていますが、10月から上限が1500円引き上げられ、1万2400円になります。4歳から12歳の子どもは300