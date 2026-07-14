キックバック再開の経緯は？「ちょっと閉めといてよ」会議室の外に、会話が漏れるのを警戒したのは、世耕弘成元経済産業相（'24年4月に自民党離党）だった。ドアの外には、ICレコーダーやスマホを手にした多数の記者の姿があった。'25年8月5日、国会内で、自民党の最大派閥だった清和政策研究会（旧安倍派）のある会合が開かれた。「裏金事件の震源地となった清和研は、政治とカネの問題に決着をつけるため同年6月末に解散の届け出