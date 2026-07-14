原油の供給不安が再び高まり、先物価格は1カ月ぶりの水準まで上昇しました。13日のニューヨーク市場で、国際取引の指標となる先物価格は一時、1バレル＝80ドル台をつけました。トランプ大統領がイランに対する海上封鎖を再開すると表明し、ホルムズ海峡を通るすべての貨物について20％の対価を徴収する考えを示すなか、原油輸送が滞るとの懸念が強まって供給不安が再び高まり、相場を押し上げました。市場関係者の間では、「アメリ