14日早朝、大阪府堺市のコンビニエンスストアで強盗未遂事件がありました。男が包丁のようなものを店員に突きつけ、お金を脅し取ろうとしましたが、店員が「通報しますよ」と言ったところ、何もとらずに逃げたということです。 14日午前5時19分ごろ、堺市堺区のコンビニで男が包丁のようなものを店員に突きつけ、「万札だけでいいのでお金を出して」などと脅迫しました。 店員が「通報しますよ」と抵抗したところ、男は何も奪わ