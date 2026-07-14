「自転車で走行中に警察官につかまれ転倒し後遺症に」。男性が国に賠償を求め法廷で訴えました。 「ふだんの生活でもそうですし、仕事中も痛み・違和感があってつらい」 大阪府に住む40代の男性。自転車で走行中に転倒し、いまも左膝に痛みなどが残っていると訴えます。 訴状によりますと、転倒の原因となったのは「警察官の職務質問」だといいます。 男性が自転車で帰宅中、前方で警察官が大きく手を振っているのが見えました