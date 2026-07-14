風化を許していいのだろうか。SUPER EIGHTの村上信五（44）が読売テレビの「ミヤネ屋」後継番組の金曜MCに決定したと先日報じられた。イギリスBBCに端を発し、ジャニーズ事務所の創業者である故ジャニー喜多川氏の性加害がテレビで報道されたのは3年前。外部専門家による再発防止特別チームは長年にわたってジャニー氏の性加害が放置されてきた理由として、テレビやスポーツ紙などの「マスメディアの沈黙」を挙げた。【もっと読