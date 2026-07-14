◆「補殺」「刺す」「犠牲打」などの野球用語が見直しへ宮城県の高校野球連盟（高野連）が「補殺」や「刺す」、「犠牲打」といった野球用語を見直すための検討委員会を設置したというニュースが、大きな波紋を広げています。ネット上では批判の声が殺到しました。その多くは「あまりに過剰な言葉狩りだ」という意見です。なかには皮肉を交えて「この人たちはお刺身を食べたり、殺虫剤を使ったりもしないのだろうか」といった極