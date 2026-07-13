一風変わった白Tシャツで、都内の繁華街を歩く1人の男性。片手には、パンパンになったビニール袋を提げ、歩いていく。通行人は誰も振り返らないが、じつはこの男性、アイドルであり、経営者だ。「元TOKIOの城島茂さんでした。マスクがずれていたので、かろうじて気づけましたが……タレントのオーラは感じられず、ほかには誰も気づく人はいなかなかったようです（笑）」（通行人）2025年6月にTOKIOが解散してから、1年が経過し