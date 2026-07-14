7月26日からシーズン2の放送が開始されるTBS日曜劇場『VIVANT』。この夏最も期待されているドラマと言っても過言ではないが、放送開始まで2週間を切ったタイミングで、ある“トラブル”が報じられた。7月13日配信の『週刊女性PRIME』によると、『VIVANT』の原作者でもある福澤克雄監督（62）が、撮影中に現場から“消えた”というのだ。福澤氏といえば、『華麗なる一族』（’07年）や『半沢直樹』（’13年・’20年）など数々の名ド