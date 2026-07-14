公的年金を運用するGPIFの資産の配分割合について、片山財務大臣は「環境が変われば適切に検証を行わないといけない」と述べ、運用の比率を変える可能性を示唆しました。GPIF＝年金積立金管理運用独立行政法人の運用資産額は、今年3月末時点で300兆円にせまる規模で、このうちおよそ4分の1が国内の債券となっています。片山さつき 財務大臣「成長戦略を強力に進めれば、日本円資産というのは有利になっていく。環境が大きく変