実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。熱中症の危険性を注意喚起した。「熱中症は、重度になると治りません」と明言。「ゆで卵を、いくら冷やしても生卵に戻らないように、熱中症は脳に障害が残ります。いわゆる高次機能障害で、記憶力低下や集中力低下、睡眠障害などが死ぬまで残ります」と、ゆで卵に例えながら注意喚起した。「根性とか気合いの問題では無いので、冷房使いましょ