再び緊張が高まるイラン情勢。イラン最高指導者が「復讐」の声明を発表すると、トランプ大統領は自らが暗殺されれば「数千発のミサイルが発射される」などと投稿しました。【写真を見る】「トランプよ、お前を殺す」イラン民衆からは復讐を求める声米軍によるイラン空爆 1週間で4回目暗闇の中、艦艇から次々と飛び立つ戦闘機。巡航ミサイルも発射されました。アメリカ中央軍は、日本時間の午前6時からイランに対する新たな攻