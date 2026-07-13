ウクライナ軍は、ロシア中部にある大規模な石油施設などに対し攻撃を行ったと発表しました。ロシア国内では首都モスクワを含めて燃料不足が指摘されています。【写真を見る】ロシア国内で「燃料不足」指摘、モスクワの給油所に長い列…ウクライナ軍が製油所やタンカー10隻を攻撃、市民生活に影響かウクライナ軍参謀本部は12日にロシア中部サマラ州にある製油所を攻撃し、爆発と火災が起きたと発表しました。この製油所はディーゼル