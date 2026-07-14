ライブ演奏が行われていたタイ・バンコクの飲食店で、多数の死者が出た火災について、燃えやすい防音素材が被害を拡大させた可能性があり、制度上の不備も指摘されています。バンコクで13日に発生した飲食店火災では、これまでに30人が死亡しました。エアコンのショートが出火の原因とみられていますが、複数の現地メディアは、天井などに設置された燃えやすい防音素材が爆発的な火災を引き起こした可能性があると報じました。店は