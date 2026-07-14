記者会見する静岡県の鈴木康友知事＝14日午後、静岡県庁静岡県の鈴木康友知事は14日の記者会見で、JR東海がリニア中央新幹線静岡工区の着工に向け18日に県と結ぶ協定に、工事中断に関する事項が盛り込まれると述べた。「不測の事態が生じた場合、必要に応じ工事をいったん止め、原因究明や対応の検討を行うことを明記する」とした。協定は自然環境保全条例に基づくもので、着工の前提となる。協定には、同社が実施する水資源の