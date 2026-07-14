名店ビルなど商業ビル３棟が立地する藤沢駅南口３９１地区＝６月２３日、藤沢市藤沢駅南口（神奈川県藤沢市）の商業ビル３棟を一体化し、駅直結でオフィスやホテルなどが入居する再開発計画を巡り、新たな再開発ビルの完成時期が２０３２年から３５年に遅れる見通しであることが１３日、分かった。物価高騰や人件費の上昇で事業費が当初の約１・５倍まで膨らむことが判明し、再開発準備組合が事業計画の見直しを決めた。事業対