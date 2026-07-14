14日、名古屋で最高気温が36.9度と、今年初の猛暑日となりました。各地で熱中症対策も進んでいます。14日の東海地方は朝から各地で気温が上昇。最高気温は名古屋で36.9度、三重県桑名市では全国上位の暑さとなる37.9度と、今年初めての猛暑日となりました。名古屋・栄では、ドイツビールの祭典・オクトーバーフェストが開催中。13日夕方の会場の気温は33度、お客さんも熱中症対策を行っていました。