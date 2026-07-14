妻を殺害した大工の夫が“遺体の隠し場所”にしたのは「他人の新築マイホーム」だった⋯⋯。完全犯罪を企てた男の悪行はなぜバレたのか？そして知らずに遺体の上で暮らしていた住人の悲劇とは⋯⋯。【写真】この記事の写真を見る（2枚）事故物件サイト管理人の大島てる氏の新刊『大島てるの怪談部屋 ヒトコワ事故物件』（彩図社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメー