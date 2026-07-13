ジャニー喜多川氏の性加害問題について報じ続けた元「週刊文春」記者でノンフィクションライターの郄橋大介氏による新連載「Voices 週刊文春ジャニーズ取材班の290日」がスタート。33週に及んだ「週刊文春」ジャニーズ問題キャンペーン報道の裏側が明かされる。【写真】スキャンダルが直撃した嵐のメンバー松嶋菜々子、佐藤浩市…招かれたVIPたち東京ドームバックネット裏最上段にある全28室の「THE SUI