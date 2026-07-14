ロシアでモデルの仕事をするアナスタシアさん。彼女がある人物にそっくりと話題になっている。【映像】ハーランド選手との比較ショットその人物は、サッカー・ワールドカップでも注目を集めたノルウェー代表のエースストライカー、ハーランド選手だ。アナスタシアさんが似ているハーランド選手友人に似ていると言われ、最初はとまどっていたというアナスタシアさん。ところが、ワールドカップ期間中に、SNS上でハーランド選