パートナーの浮気に気がついてしまったとき。それだけでもショックなのに、もしも相手があなたの顔見知りだったら……衝撃は相当なものですよね。今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。 ◆地方暮らしから都会に戻ってきた結婚4年目野村沙穂さん（仮名・31歳）は、夫の昌也さん（仮名・36歳）と結婚して4年目になります。「結婚してわりとすぐに地方に転勤になって、最近やっと都内に戻ってきました。