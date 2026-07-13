イランの保守系メディアがアヤトラ・アリ・ハメネイ前最高指導者の殺害に対する報復の対象として、トランプ米大統領やイスラエルのネタニヤフ首相が含まれた名簿を公開した。12日（現地時間）のAFP通信によると、イランの首都テヘランで発行されるハムシャフリー紙は今月11日、アヤトラ・アリ・ハメネイ師の息子であり後継者のモジタバ・ハメネイ最高指導者の声明とともに、13人の外国首脳の写真が入ったインフォグラフィックをオ