サッカー界トップの発言が波紋を広げている。現地７月11日、FIFA（国際サッカー連盟）のジャンニ・インファンティーノ会長は母国であるスイスのメディア『blue News』のインタビューに応え、北中米ワールドカップで48へと拡大した出場国数を、４年後のスペイン、ポルトガル、モロッコの共催大会でさらに“64”へと増やす案を打ち出した。同会長は「（今大会から導入された）48チームへの拡大はすでに正しい決断だったか？」