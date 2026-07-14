【ワシントン共同】米中央軍は13日、イランへの3夜連続となった攻撃を完了したとX（旧ツイッター）で発表した。約5時間にわたり、南部のブシェールやバンダルアバスなどイラン各地の軍事目標を攻撃したとしている。