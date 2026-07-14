今回は、父親に忠告され、夫の不倫に気づいたエピソードを紹介します。父が病に倒れ…「私の父は会社を経営しています。そんなある日、父が心筋梗塞で倒れました。病院に駆けつけると、父に『俺の跡をついで社長になってほしい』と言われました。次期社長は私の夫がなる予定だったので、父の発言に驚きました。父に詳しく話を聞くと、『お前の旦那、不倫してるぞ』『自分の娘を裏切るような男に会社を譲りたくないんだ』と言ってき