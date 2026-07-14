陸上自衛隊別府駐屯地に所属する陸曹長が同僚隊員に対し、自分の股間を触りながら性的な発言をしたとして14日、減給処分を受けました。 【写真を見る】「からかうつもりだった」自分の股間触りながら同僚に性的発言陸自別府駐屯地の陸曹長を減給処分大分 減給処分を受けたのは、陸上自衛隊別府駐屯地業務隊所属の陸曹長です。 別府駐屯地によりますと、陸曹長は去年2月頃から9月頃にかけて、週に1回程度、勤務時間中に同僚