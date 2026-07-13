“川越シェフ”の愛称でテレビにひっぱりだこだった料理人・川越達也氏（53）が、7月13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。人気YouTuber・HIKAKIN（37）とのコラボ動画を公開し、ネット上で大きな反響を呼んでいる。2010年頃からバラエティ番組への出演が増え、『お願い！ランキング』（テレビ朝日系）での辛口コメントをきっかけに一躍ブレイクした川越氏。端正なルックスも相まって“イケメンシェフ”として注目を集め、テ