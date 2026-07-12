7月11日、SixTONESの松村北斗が主演を務めるドラマ『告白-25年目の秘密-』（日本テレビ系）の第1話が放送された。今回、話題を呼んだのが、ドラマ放送中に映し出された異例のテロップ演出だ。「作品では、主演の松村さん演じる爽太の一途な思いとともに、登場人物それぞれが抱える秘密や思惑が徐々に明らかになり、物語終盤には事件が発生します。ラブストーリーの要素だけでなく、本格ミステリーとしても今後の展開に期待が高