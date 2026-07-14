「AIシステムで600%の利益」などとうたった投資話で現金をだまし取ったとして、台湾出身者らで構成された詐欺グループの「受け子」とみられる女が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、台湾出身の楊欣怡容疑者（29）で、去年10月「指示役」らと共謀し、80代の女性に対しアメリカの投資ファンドへのうその投資話を持ちかけ、現金500万円をだまし取った疑いがもたれています。調べに対し、楊容疑者は容疑を否認して