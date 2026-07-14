女子中学生に対して"月経報告"や"自慰行為"を指示するという、信じがたいわいせつメッセージを送っていた男が逮捕された。しかもその男は当時、公立中学校の教師であり、被害生徒の部活顧問という立場だった──。【前後編の前編】【写真を見る】神奈川県警本部昨今、教師による生徒へのわいせつ事案が次々に発覚している。全国紙社会部記者が語る。「教育現場における性加害は以前から問題視されてきましたが、近年はその手口