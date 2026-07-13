「魔性から発生する心配は一切ございません」──2019年6月、俳優の蒼井優（39）との結婚会見でこう言い切ったお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）。数々の人気俳優との交際が報じられ、「魔性の女」とも評されてきた蒼井。しかし交際約2か月で結婚した山里は、世間が抱くイメージを否定した。【写真を見る】お揃いのリュックと白Tシャツ姿の蒼井優と山里亮太。車で迎えに来た蒼井の姿あれから7年、夫婦は7月10