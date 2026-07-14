【ワシントン共同】ロイター通信は13日、中国当局が米国籍の地震学者の男性（54）を2年近く拘束していると報じた。男性は中国出身で、北朝鮮の核実験を探知する研究に従事していた。専門家からは、中国が地下核実験を秘密裏に実施する能力を向上させるため、男性の専門知識を利用しようとしているとの見方が出ている。ロイターによると、男性はヨウリン・チェン氏。2011年に米国籍を取得し、米国務省や米空軍の研究所の資金提