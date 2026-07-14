7月1日、元KAT-TUNの中丸雄一（42）が『5時に夢中！』（TOKYO MX）で、6月29日にフリーアナウンサーの田中みな実（39）との結婚を発表した亀梨和也（40）を祝福。亀梨からは事前に知らされていたことを告白し、絆の強さを語った。かつて同じグループで活動し、妻がアナウンサーという共通点がある2人。しかし、NHKのスペシャル時代劇『銭形平次』（8月21日放送予定）の主演に選ばれるなど、活躍の場を広げている亀梨とは対照的に中