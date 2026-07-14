「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました」今年1月、女優の内田有紀（50歳）は自身の公式サイトで、老舗芸能事務所・バーニングプロダクションからの独立を発表した。コメントには「これまで支えてくださった方々への感謝を重ね」と古巣への謝意も綴られていただけに、世間では「円満退社」と受け取られていた。だが……。「退社について事務所は一切知らされておら