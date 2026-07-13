ハッカーのイメージニチレイは13日、不正アクセスを受けてシステム障害が発生したと発表した。グループの冷凍食品の出荷や、冷蔵倉庫の入出庫業務に影響が生じているという。復旧に向けた調査や対応を進めている。システム障害は13日午前6時50分ごろに検知された。現時点で個人情報や顧客データの外部流出は確認されていない。障害が起きている範囲は国内に限られるという。ニチレイは「お客さまや取引先の皆さまにご迷惑を