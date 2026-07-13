アメリカの有力紙ニューヨーク・タイムズは12日、ロシアの情報機関が日本に拠点をおいてウクライナへの侵攻に必要なハイテク物資を調達していると報じました。ニューヨーク・タイムズは12日、「プーチンはいかにして日本をスパイの巣窟に変えたのか」というタイトルの記事を掲載しました。記事は各国の情報機関や政府関係者などへの取材によるもので、ロシアによるウクライナ侵攻以降、西側諸国が追放したロシア人スパイ数百人のう