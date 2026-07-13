7月も中旬にさしかかり、ハンディファンなど熱中症対策グッズを手に外を歩く人も増えてきた。いっぽう、真夏の炎天下に晒されるのは人間だけではなく、散歩で外出する犬を対象にした熱中症対策グッズも様々展開されている。7月2日、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（42）と「ぺこぱ」の松陰寺太勇（42）で運営するYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」で公開された動画では、「クールリング」と呼