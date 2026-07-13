暑い朝は、目は覚めても「何も食べる気がしない」と感じることってあるはず。冷蔵庫を開けても食べたいものが思い浮かばず、アイスコーヒーだけで家を出てしまうこともあるでしょう。暑さで食欲が落ちやすい夏は、朝ごはんを後回しにしがちな季節。しかし、その習慣が続くと、その後の食事リズムが乱れ、昼食で食べ過ぎたり、間食が増えたりしやすくなることがあります。意識したいのは、たくさん食べることではありません。「朝ご