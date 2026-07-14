東京・江戸川区で金塊を奪う準備をしたとして、警視庁は新たに男2人を逮捕しました。強盗予備の疑いで逮捕されたのは、調布市の職業不詳・国野海大容疑者（20）ら2人で、今年5月、江戸川区東小岩の路上で、強盗する目的で車の中に軍手やサバイバルナイフなどを持って集まった疑いがもたれています。この事件をめぐっては、これまでに別の男2人が強盗予備の疑いで逮捕・起訴されています。警視庁によりますと、4人は現場付近にある