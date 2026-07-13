バッグや家具、茶碗まで――。日本代表のFW・中村敬斗（25）の"恋人"とされるイタリア人モデルをめぐり、"匂わせ投稿"の検証合戦がSNSで過熱している。【写真】大胆な胸元カッティングの衣装を着こなすイタリア人モデルのサマンサ・フリソン。他、中村敬斗とサマンサ・フリソンのツーショットなども日本では「匂わせ」として批判されがちな投稿も、海外では恋人の存在を少しずつ明かす「ソフトローンチ（soft launch）」として