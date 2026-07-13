日本テレビは13日、都内の同局で定例会見を行った。一部報道で終了が報じられた、女芸人NO・1を決めるお笑い賞レース「THE W」について言及した。岡部智洋常務執行役員は「皆さんのご支援、応援記事など大変ありがとうございました。その上で、今年は行いません」と回答した。同大会は2017年にスタート。昨年まで9年連続で行われ、同局が毎年12月に決勝を生放送。主要お笑い賞レースとしてお茶の間に定着してきていた。岡部執行役