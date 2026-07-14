100円ショップのSeria（セリア）から出ている「ムダゼロシリーズ」をご存知ですか？ 一見よくある調味料やスキンケアの詰め替えボトルなのですが、中身が無駄にならない工夫が施されていてエコに貢献してくれるデザインになっているんです。数あるラインナップの中で筆者が愛用しているのは、オイルポンプと調味料ボトル。どちらも最後まで快適に中身を使い切ることができ、日々の食卓で大活躍してくれています。◆気持ちよく最後
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