「4時間もお店にいたのに、その被害者の女性、水すら口にしないんですよ！ふくらはぎは浮腫んで心配になるくらいパンパンだったし。とにかく異様な関係性でした」（飲食店従業員）【写真を見る】「タグに謎の中国語...」「裏地がペラッペラ」桜井容疑者が飲食店で配っていたブランドのコピー品の数々同居する女性（42）の唇を縫い付けたとして逮捕された茨城県古河市の桜井政恵容疑者
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