「重要なのは、ルックスじゃないんです」――東京ドームで1日最高300杯を売り上げた元ビールの売り子は、高いビールが売れ続ける理由をそう言い切りました。ジョッキを片手に、階段を軽やかに駆け上がってくる姿。声をかけられ、つい財布を開いてしまったことのある方も少なくないはずです。2026年3月、東京ドームの生ビールは900円から1000円に値上げされ、「日本一高い球場ビール」として改めて話題になっています。缶なら200円