自分の経営していた学習塾のトイレで女性を盗撮した罪に問われている男の裁判が開かれ、検察は男に拘禁刑1年6か月を求刑しました。 性的姿態等撮影の罪に問われているのは、福岡県の元塾経営・吉岡敦之被告(34)です。 起訴状などによりますと、吉岡被告は去年、当時、自分が経営していた鹿児島市の学習塾のトイレに小型カメラを設置して、女性2人を盗撮した罪に問われています。 鹿児島地裁できょう14日に開かれた初公判で、